«التابلت» بداية توطين الصناعة.. الجمهورية الجديدة ترفع شعار «الإنتاج أولا»

جدة - نرمين السيد - وكان "توطين الصناعة"، هو شعار الجمهورية الجديدة التى نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ اليوم الأول له، وفى كل لقاء ومناسبة دائما ما نادى بتوطين الصناعة وتلقليل الاعتماد على العملة الأجنبية فى الاستيراد، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التى يعيشها العالم حاليا، تأثرا بأزمة وباء فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

ووضعت الدولة خطة لتجاوز تلك الأزمة التى ضربت الاقتصاد العالمى، وأثرت فى مصر كغيرها من الدول، تقوم على 5 محاور رئيسية، أبرزها: "تعزيز قيمة المنتج والصناعة المحلية، وتوطين الاستثمارات الأحنبية المباشرة، وتخارج الدولة من الشركات العامة لاتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الدين العام، والنهوض بسوق المال المصرى، والحفاظ على البعد الاجتماعى".

وانطلاقا من هذه الخطة، سهلت الحكومة، إجراءات التخصيص والحصول على الوحدات الصناعية، وتقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين، لتوطين وتشجيع الصناعات، ما سيكون له انعكاسات مباشرة على توفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكل أنواعه.

ومن أبرز قرارات الرئيس السيسى، لتوطين الصناعة، إطلاقه مبادرة "ابدأ" خلال "الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة" فى 29 أكتوبر 2022، لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وتعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، وتقديم الحوافز فى صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، وتقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.

المبادرة بحسب الموقع الرسمى للرئاسة، هدفها توطين الصناعة الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل، بالتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها وجهودها لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

وفى هذا السياق، أثمرت جهود الدولة لتوطين الصناعة، عن تصنيع التابلت فى مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، فضلا عن السعى لصناعة الحواسب.

كما نجحت الدولة فى تصنيع أول هاتف محمول مصرى، باسم «سيكو» الشركة المصرية لصناعات السيليكون ‬"سيكو مصر" بالصعيد.‬

كما تسعى الشركات العالمية، لتعزيز تواجدها فى السوق المصرى، لتكون قاعدة صناعية وتصديرية وبوابة لتوسعاتها فى إفريقيا، ومنها شركات تكنولوجيا صناعة معدات وماكينات الرخام.

الدولة تسعى أيضا إلى توطين صناعة السيارات، سواء العاملة بالوقود التقليدى، أو الكهرباء، وهو ما أثمر عن توطين تصنيع الحافلات الكهربائية لخدمة قطاع النقل والمواصلات، بالتعاون مع شركة فوتون الصينية فى اتفاقية تتضمن تصنيع 2000 حافلة على مدى 4 سنوات.

صناعة الكلور والكيماويات أيضا على خريطة الدولة لتوطين الصناعة وكذلك توطين أكسيد الهيدروجين فى مصر والمستخدم فى صناعة المنسوجات والورق والمنسوجات الغذائية، واستغلال غاز الهيدروجين الناتج من صناعة الكلور.

كما أن توطين صناعة الأقمار الصناعية بمصر، يعد هدفا استراتيجيا للدولة لاقتحام الفضاء، بدأتها بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، وكذلك توطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وصناعة أنظمة الإضاءة الحديثة، من اللمبات الموفرة للطاقة الليد وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمبانى ووسائل النقل، وتوطين صناعة الأدوية مثل الأنسولين، ومشتقات البلازما.

أيضا تسعى الدولة لتوطين صناعة أدوية قطرات العين أحادية الجرعة، وصناعة الأثاث والغزل والنسيج، ومحطات توليد الكهرباء بالرياح مثلما حدث فى منطقة جبل الزيت.