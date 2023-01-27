الأحوال المدنية تقدم خدمات بالمجان وتوزع الهدايا على المواطنين

جدة - نرمين السيد - قدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، عددا من الخدمات بالمجان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وتقديم بعض الهدايا التذكارية، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة.





وتم إصدار وثائق القطاع الثبوتية ومصدراته لكل المترددين من ذوى الهمم وكبار السن على مستوى مواقع القطاع بالإدارات الجغرافية، وكذا مركز مقر ديوان القطاع والمراكز النموذجية بالمراكز التجارية وقوافل المراكز التكنولوجية المتنقلة بمحافظات الجمهورية. كما تم توجيه مأموريات للحالات الإنسانية "ذوى الهمم – كبار السن – الحالات المرضية" بأماكن تواجدهم بـ(المنازل – المستشفيات) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى، وكذا 30 مواطنا من المتقدمين للحصول على أى من مصدرات القطاع الثبوتية عبر موقع الإلكترونى ببوابة الوزارة بشبكة المعلومات الدولية، وكذا 30 مواطنا من المتقدمين عبر خدمة الكول سنتر على رقمى (15340 – 15341) وتوصيلها لهم، بالإضافة إلى الدفع بقوافل مراكز تكنولوجية متنقلة بـ (حى الأسمرات بالقاهرة – محطة الرمل بالإسكندرية – أمام مقر إدارة الإسماعيلية)، لتقديم مختلف خدمات القطاع للجماهير وبالمجان للحالات الإنسانية "مرضية – ذوي الهمم. كما أوفد القطاع مأمورية "فنية – قانونية" لمؤسسة الرعاية الاجتماعية للمسنين "بلامأوى" بمركز منوف بمحافظة المنوفية، وتم اتخاذ كل الإجراءات لتجديد بطاقات الرقم القومي لنزلائها وتسليمها لهم. وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين، وعبروا عن إمتنانهم لهيئة الشرطة، لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

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