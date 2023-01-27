البحث العلمي في الجمهورية الجديدة يحظى بدعم غير محدود من الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يناير 2023 02:30 مساءً - يحظى البحث العلمى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وذلك فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030، وما يمثله البحث العلمى من أهمية عظمى، وأنه مقياس تقدم الشعوب، وخلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعدد من المشروعات القومية بمحافظة سوهاج، اعلن دعمه للبحث العلمى بشكل غير محدود، وذلك تعليقا على ما استعرضه مجموعة من الطلاب حينذاك.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليقا على استعراض مجموعة من طلاب جامعة سوهاج تجاربهم الملهمة في البحث العلمى أمامه: «الدعم موجود والأرقام اللى ما تخيلوهاش موجودة.. وبقول لكل المصريين اللى بيسمعونا وموجودين معيا الـ7 مليون رقم متواضع قدام الحلم.. من صندوق تحيا مصر.. الرقم كام.. مش عايز أقول رقم.. حطوا أفكاركم في موازنات وميزانية وإذا كان فيه لجنة تشرف على ده.. تسمحولى أتصور معاكم»، ليعلق الطلاب شرف لينا يا أفندم.