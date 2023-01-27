محافظة الجيزة: رفع 1150 طن مخلفات وتراكمات بكفر غطاطى

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافه وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافه قطاعات المحافظة وتقييم دورى لأداء الأحياء والمراكز والمدن وتعاملهم الفورى مع ملف النظافه ورفع المخلفات للوصول الى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.





وفى ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم وهيئة النظافة والتجميل من رفع حوالى 900 طن من المخلفات الصلبة والرتش أسفل الطريق الدائرى بالمنطقة المحصورة بين طريق اللبينى والمنصورية بكفر غطاطى ضمن اعمال التطوير الشاملة التى يشهدها ذلك القطاع بحى الهرم الى جانب رفع المخلفات المتواجدة خلف مدينه بيتكو بشارع الوفاء والامل بالهرم.

وأكد المحافظ أنه فور رصد تراكم للمخلفات والرتش بالطريق تم تكليف رئيس الحى بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار اليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجددا.

مشيرا أنه تم الأنتهاء من رفع كل المخلفات والرتش وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات مؤكدا على التعامل الفورى مع ما يتم رصده من مخالفات أو تراكمات لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئى أو الصحى أو الجمالى.

وفى نفس الأطار تابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة أوسيم فى رفع أكثر من 250 طن مخلفات وتراكمات الأتربة من القنطرة البيضاء بالوحدة المحلية ببشتيل مع تمهيد ورفع كفاءة الطريق وتحسين منظومة النظافة بها.