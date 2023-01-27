نتائج زيارة الرئيس التاريخية للهند.. مشروعات وشراكة استراتيجية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - مكاسب مهمة وفوائد جمة للزيارة التى يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الهند، للمشاركة فى احتفالات يوم الجمهورية، أبرزها الاتفاق على إقامة شراكة استراتيجية، وتعميق التعاون العسكرى وتعزيز التبادل التجارى والتعاون فى جميع المجالات.





ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، أبرز المكاسب الناتجة عن الزيارة ومنها الاتفاق على تعظيم المصالح المشتركة وتعزيز الدعم المتبادل لمواجهة الأزمات، وتوسيع الاستثمارات الهندية بمصر وتشجيع الشركات فى البلدين، وتخصيص أرض للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. واتفقت مصر والهند، على التعاون فى تجارة السلع الاستراتيجية وتعزيز سلسلة التوريد، وتوسيع التعاون فى مجال الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية، وتعميق مداولات تطبيق القانون الدولى على الفضاء الإلكترونى، وزيادة التعاون فى قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز التعاون فى مجال تصنيع اللقاحات ومكافحة الأمراض، وتسريع الانتقال للطاقة النظيفة للوفاء بالتزامات العمل المناخى. كما اتفقا على تعزيز التعاون فى مجال الطاقة المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر، والتعاون فى التكنولوجيات الناشئة والتكنولوجيا النانوية والحيوية، وتعزيز التعاون فى الحوكمة الإلكترونية والتطبيب عن بعد، وزيادة تعزيز التبادلات الثنائية فى المجالات الفنية والثقافية، وتكثيف الجهود للحفاظ على المواقع الأثرية وحمايتها، والاهتمام بإصلاح هيكل حوكمة النظام الدولى متعدد الأطراف.

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