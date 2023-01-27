مصر وأذربيجان.. علاقات سياسية واقتصادية قوية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى أذربيجان ستشهد عدداً من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان "إلهام علييف"، لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر فى سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولى والإقليمى.

العلاقات بين مصر وأذربيجان

تجمع كل من مصر وأذربيجان، علاقات سياسية وثقافية واقتصادية قوية، بدأت مع اعتراف القاهرة باستقلال أذربيجان فى ديسمبر 1991 وتبادل البلدان التمثيل الدبلوماسى عام 199.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، أن العلاقات المصرية الأذربيجانية تقوم على أساس قوى من التماثل والتقارب، فشعبى البلدين تربطهما قيم ثقافية مشتركة وعادات وتقاليد متقاربة وموقع جغرافى واستراتيجى مهم لكل منهما فى منطقته، وصداقة وأخوة بين قيادتى البلدين.

زيارات متبادلة

زار الرئيس الراحل حيدر علييف، مصر عام 1994 كما زار الرئيس إلهام علييف القاهرة فى مايو عام 2007 وشكلت تلك الزيارات علامة أساسية مهدت الطريق للنمو السريع لعلاقات البلدين فى كافة جوانبها.

والتقى وزير الخارجية سامح شكرى، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والتى عقدت فى 23/9/2022، مع وزير خارجية أذربيجان "جيهون بيراموف".

تناول اللقاء مجمل ملفات التعاون الثنائى بين مصر وأذربيجان وسبل تطويرها، أخذاً فى الاعتبار سابق انعقاد جولة للمشاورات السياسية بين البلدين فى يوليو الماضى فى العاصمة الأذربيجانية باكو، وانعقاد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى ومنتدى رجال الأعمال المصريين الأذربيجانيين فى باكو فى فبراير 2022.

وفى 16/9/2022 التقى السفير هشام ناجى، سفير مصر فى أذربيجان، وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجانى Mukhtar Babayev، ركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وأذربيجان، بالإضافة إلى استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وفى 2/9/2022 التقى السفير هشام ناجى، سفير مصر لدى أذربيجان، وزير الثقافة الأذرى "أنار كريموف"، تناول الجانبان سُبل دفع التعاون فى المجال الثقافى بين مصر وأذربيجان.

وفى 17/8/2022 التقى السفير هشام ناجى، سفير مصر فى أذربيجان، برئيس وكالة السياحة الحكومية ”فؤاد ناغييف“، حيث تم تناول سبل تنشيط التعاون فى قطاع السياحة بين مصر وأذربيجان خلال الفترة القادمة، اتفق الجانبان على أهمية إعداد خطة عمل مشتركة وتبادل الخبرات فى مجال السياحة والعمل على تعزيز علاقات الشراكة بين ممثلى القطاع السياحى مع زيادة الترويج السياحى المتبادل.

وفى 20/6/2021 عقد السفير بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، جلسة مشاورات ثنائية مع "فارس رضاييف" نائب وزير الخارجية بجمهورية أذربيجان، حيث تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلديّن وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها لاسيما على الصعيدين الاقتصادى والتجارى، حيث أشار مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية إلى اهتمام القاهرة باستثمار الشركات الآذرية فى مصر خاصةّ فى مجالى الطاقة والنقل.

تدشين خط جوى مباشر بين مصر وأذربيجان

ودشنت مصر وأذربيجان فى 8 / 11 / 2018 الخط الجوى المباشر بين مدينتى شرم الشيخ وباكو لدعم وسائل المواصلات وزيادة التبادل التجارى وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وصرح السفير عادل إبراهيم، سفير جمهورية مصر العربية لدى أذربيجان بأن خط الطيران الجديد الذى تم تدشينه بين شرم الشيخ والعاصمة الأذربيجانية باكو، سوف يقطع المسافة بين البلدين والتى تقدر بـ 2039 كيلو مترا فى فترة زمنية لا تتجاوز 55ر2 ساعة، ما سيعيد صياغة الحياة بقاسمها المشترك.

التبادل التجارى

بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 25 مليارا و885.6 مليون دولار أمريكى خلال أشهر يناير – يونيو من 2022 ومن جملتها حجم التصدير 19 مليارا و528.6 مليون دولار وحجم التوريد 6 مليارات و357 مليون دولار، الأمر الذى قاد إلى تشكل فائض إيجابى فى التجارة الخارجية 13 مليارا و171.6 مليون دولار.

كما ارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 73.4 فى المائة وحجم الواردات بنسبة 14.4 فى المائة مقارنة بنفس الشهر من 2021 وأما حجم الصادرات فانخفاض بنسبة 2.9 فى المائة.