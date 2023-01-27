افتتاح الجناح المصرى بمعرض الخرطوم الدولى (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح السفير هانى صلاح سفير مصر لدى السودان يوم 24 يناير الجارى بافتتاح الجناح المصرى بمعرض الخرطوم الدولى الذى يعقد خلال الفترة من 24 إلى 31 يناير الجارى بأرض المعارض بالخرطوم، وبرفقته المستشار التجارى طارق قشوع رئيس المكتب التجارى بالسفارة.





وأعلن السفير صلاح أن مصر تشارك بعدد 16 شركة مصرية فى الجناح المصرى بمساحة 264 متر، حيث تعمل هذه الشركات فى مجالات متعددة ومختلفة مثل الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والمفروشات ومواد البناء والأثاث.

واستمع السفير صلاح، خلال تفقده للشركات المصرية العارضة، إلى عرض من كل رؤساء الشركات المصرية المشاركة عن أنشطة شركاتهم ورؤيتهم بالنسبة لتصدير المنتجات المصرية إلى الخارج وفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى.

وأبدت الشركات المصرية تقديرها للدولة المصرية على اهتمامها بدعم الشركات، والذى انعكس فى حرص السفير المصرى على المشاركة وتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات.

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