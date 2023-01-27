فى عيد الشرطة.. زيارة قطاع الأمن المركزى لدور الرعاية والمستشفيات

جدة - نرمين السيد - إيمانا من أجهزة وزارة ‏الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع أطياف المجتمع ‏المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين، أوفد قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية عددًا من ضباط القطاع لزيارة مستشفيات (57357 لسرطان الأطفال - أبو الريش للأطفال بمحافظة القاهرة، أيادى المستقبل لعلاج الأورام بمحافظة الإسكندرية)، وعدد من (دور رعاية الأطفال الأيتام وذوى الهمم بنطاق محافظات "القاهرة - الجيزة – الإسكندرية")، لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

وتضمنت تلك الزيارات عقد لقاءات متنوعة مع الأطفال المرضى ونزلاء دور الرعاية لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التى سطرها رجال الشرطة الأبطال فى ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن والمواطنين.

كما تم خلال الزيارات توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم وسط ترحيب من جانب القائمين على إدارة المستشفيات ودور الرعاية التى تم عقد اللقاءت بها، وأعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل متمنيين لهم دوام التوفيق فى أدائهم لمهام عملهم ورسالتهم فى حفظ الأمن.