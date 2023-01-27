كلام لازم تعرفه.. فيلم تسجيلى يشرح ويرد على الأسئلة الاقتصادية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ولعب الفنان القدير أحمد فؤاد سليم بطولة الفيلم والذى عرض خلال فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادى لعام 2022، والذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
وجسد أحمد فؤاد سليم دور دكتور جامعى يدعى "إسماعيل"، يتحدث مع طلابه عن تطور الاقتصاد فى مصر عقب ثورة يوليو، وكذلك كيف تم القضاء على العشوائيات وتوفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتحدث الفيلم عن مراحل تطور الاقتصاد المصرى قبل وبعد ثورة يوليو 1952، من الزراعة فقط إلى الزراعة والصناعة، ضاربا مثلا بصناعة القطن والذى يعد من أفخر الأنواع فى العالم.
كما تحدث الفيلم عن نسب الفقر فى مصر عام 37، مشيرا إلى أن عدد المصريين كان 15 مليون نسمة، 10 ملايين منهم تحت خط الفقر، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الأمية قبل الثورة.
وتناول الفيلم أيضا مراحل تأميم القناة، ونكسة 67، مرورا بالنصر وإنشاء اقتصاد قوى، ورد الفيلم على الانفتاح على الاقتصاد العالمى.
ورد الفيلم أيضا على حديث البعض بشأن إنشاء الكبارى والطرق فى ظل الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى الحديث عن ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على الأسعار.
وظهر الدكتور إسماعيل، فى مشهد آخر تحدث فيه مع أسرته عن التطورات التى آلت إليها مصر من كبارى ووحدات سكنية.
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