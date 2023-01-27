«يدوم الفرح».. حياة كريمة تجهز 100 عروس بالوادى الجديد (صور)

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شهد الاحتفالية محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ، وبحضور خالد جمال مدير القطاع التنفيذى الميدانى لمؤسسة "حياة كريمة ،غاده خديوى منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالوادى الجديد، العقيد وليد مدير الإقليم، العقيد محمد مطر مسؤول المساعدات الإنسانية بالمؤسسة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى والعديد من وكلاء الوزارة، وأهالى العرائس.
تضمنت الفعالية تسليم جهاز 100 عروس من المقبلات على الزواج، لإدخال السرور على 100 أسرة، والذى يضم (ثلاجة- غسالة- بوتاجاز-تليفزيون - حقيبة لمستحضرات التجميل).
ولا يقتصر دور المبادرة على تقديم الدعم المادى فقط، بل يمتد ليشمل الجانب التوعوى، وتقديم دورات تدريبية بعنوان "مودة" لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج، وتعريفهم بطبيعة الكيان الأسرى وأهميته المجتمعية ومهارات اكتشاف الذات، والتخطيط الإنجانى، وفن التعامل مع الخلافات الأسرية ومكافحة الإدمان.
وتعد محافظة الوادى الجديد هى ثامن محافظة يتم تنفيذ فيها مبادرة "يدوم الفرح" ليبلغ إجمالى عدد تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج حتى الآن 900 فتاة.
يذكر أن مبادرة "يدوم الفرح" تهدف إلى إدخال السرور على مئات الأسر بتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج فى القرى الأكثر فقرًا، والتى تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين والقضاء على الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين، ولا يقتصر دور المبادرة على الدعم المادى فقط، بل يمتد ليشمل تقديم دورات تدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج.
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