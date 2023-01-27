القيادة الحكيمة.. دلالات زيارة الرئيس للهند (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تشهد العلاقات المصرية الهندية، عهدًا جديدًا، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيودلهى، أبرزت التقارب بين مصر والهند وعكست التوجه الحكيم لدى القيادة السياسية المصرية لتوطيد العلاقات مع دول الشرق فى ظل انشغال الغرب بالحرب الدائرة فى أوروبا وبأمنهم واستقرارهم.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" دلالات زيارة الرئيس للهند. وأجمع دبلوماسيون وخبراء سياسيون واستراتيجيون، على الدلالات التى يحملها اختيار الهند للرئيس عبد الفتاح السيسى كضيف شرف فى احتفالات نيودلهى بـ"يوم الجمهورية"، وما يعكسه ذلك من رغبة فى استعادة الروابط التاريخية مع القاهرة وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية والاستفادة من قوة مصر وتأثيرها فى محيطها العربى والأفريقى، فضلًا عن الحاجة الملحة لإعادة تفعيل "حركة عدم الانحياز" لمجابهة الاستقطابات الدولية الراهنة ولحاجة العالم إلى السلام.

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