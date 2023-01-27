الرئيس السيسي يصل أذربيجان في زيارة ثنائية رسمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يناير 2023 01:28 مساءً - يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة ثنائية رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى أذربيجان ستشهد عدداً من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان «إلهام علييف»، وذلك لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي.