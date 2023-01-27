لقاء السفير المصرى فى لشبونة بوزير الصحة البرتغالى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية فى لشبونة، مانویل بیزارو، وزیر الصحة البرتغالى للتباحث بشأن الترتيبات الخاصـة بزيارة الوزير البرتغالى المرتقبة لمصر، حيث تضمن اللقاء مناقشة ما يمكن تضمينه فى جدول أعمال المباحثات الثنائية ما بين وزيرى الصحة، وخاصة ما يتعلق بأوجه التعاون الثنائى فى قطاع الصحة بما فى ذلك الصناعات الدوائية والمعدات الطبية ورقمنة القطاع الصحى والبحث العلمى فى المجال الطبى.





هذا، وتناول الجانبان الأطر التعاقدية الجارى التفاوض بشأنها لتعزيز التعاون فى عدد من المجالات الخاصة بأبحاث الجينات والمناعة وعلاج الأورام، بالإضافة إلى البرامج الدراسية والتدريبية التى يمكن أن يقدمها الجانب البرتغالى للأطباء والباحثين المصريين العاملين فى المعاهد والمؤسسات العلمية الطبية المصرية. كما تم التطرق أيضاً لموضوعات التعاون ما بين مصر والبرتغال فى مجال دعم وتعزيز القطاع الصحى فى أفريقيا، وعلى رأسها تدشين مشروعات مشتركة بين كل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووكالة التعاون الدولى البرتغالية "كامويش" لتوفير الخدمات الصحية للدول الأفريقية وخاصة المتحدثة بالبرتغالية، وذلك فى ضوء الخبرات التى تمتلكها الكوادر المصرية الطبية التى تعمل فى القارة الأفريقية تحت مظلة الوكالة المصرية، وكذا القدرات التى تمتلكها البرتغال فى هذا المجال.

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