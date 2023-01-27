السفير المصرى فى الدنمارك يفتتح معرض مدينة «إله الشمس»

جدة - نرمين السيد - شارك السفير كريم شريف، سفير جمهورية مصر العربية فى كوبنهاجن، وقرينته فى حفل الافتتاح الخـاص الذى أقامه متحف الجليبتوتيكيت كارلزبيرج الدنماركى لمعرض "تل العمارنة - مدينة إله الشمس"، تلبية لدعوة مديرة المتحف ونائبتها لقسم المصـــــــريات، وبحضــــــور كـــل من رئيس وأعضــــــاء مؤسسة "كارلزبيرج" الخيرية المالكة للمتحف وممثلين عن متحف المتروبوليتان بنيويورك والمتحف المصرى ببرلين ومتحف اللوفر بباريس.





وذلك استمرارا لجهود السفارة للترويج لكل من السياحة الشتوية المصرية من الدنمارك ومنها سياحة المتاحف، والاحتفال بمئوية الملك "توت عنخ آمون".

وبعد القيام بجولة فى المعرض الذى يفتح للجمهور رسمياً اعتباراً من يوم 26 يناير وحتى 18 يونيو 2023، ويشمل قطع من عهد الملك إخناتون والملكة نفرتيتى والملك توت عنخ أمون، فضلاً عن بعض البقايا من مدينة تل العمارنة التى تم اكتشافها لاحقاً فى المعابد بعد إعادة تدويرها فى عهد الملك رمسيس الثانى، ألقى كل من مديرة المتحف، ونائبتها لشؤون المصريات، ورئيس مؤسسة كارلزبرج الخيرية كلمة توجهوا فيها جميعا بالشكر للسفارة المصرية فى كوبنهاجن على تواصلها وتعاونهــا المستمر مع متحف جلیبتوتیکیت.

وتناولت كلمة السفير المصرى، الإعراب عن التقدير للمنظمين فى هذا المتحف العريق المنشأ فى عام 1888 على يد رجل الأعمال الدنمارکی کارل جاكوبسن، وإبداء الفخر بالاهتمام الدنماركى بالتاريخ المصرى الخالد والحضارة العريقة الذى تجسد فى إنشــاء قسـم للمصريات بهذا المتحف، وكذلك القسم المصرى بالمتحف الوطنى الدنماركى، والإشادة بإختيار مدينـة العمارنة " أو اخيتــاتون - أفـق أتـون" كمحور للمعرض باعتبارها العاصمة الجديدة التى أنشأها الملك إخناتون بالقرب من مدينة المنيا وتم اكتشاف مقبرته فيها لاحقاً، حيث استمرت كذلك حتى قرر الملك توت عنخ أمون نجل أخناتون مغادرتها والعودة إلى طيبة مسقط رأسه.

وأُعقب ذلك الاحتفال بإضاءة القبة الخاصة بالمتحف بأضواء وأنوار دائرية على شكل الشمس، تجسيدًا لإله الشمس "أتون" وذلك ضمن مهرجان الأضواء السنوى بكوبنهاجن.