عاجل.. السيسى يزور أذربيجان فى زيارة رسمية ظهر اليوم

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. صرح بذلك المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، وقال إن زيارة الرئيس إلى أذربيجان ستشهد عدداً من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان "إلهام علييف"، لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر فى سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولى والإقليمى.

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