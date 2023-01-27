المتاحف تنظم فعاليات ومعارض مؤقتة لنهاية يناير احتفالا بعيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مؤمن عثمان، إن القطاع ينظم عدة فعاليات فى المتاحف التابعة له حتى نهاية شهر يناير الجارى بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ71 للشرطة.





وأضاف عثمان، فى تصريحات إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن متحف الشرطة شهد فعاليات متنوعة واحتفالية لتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة تقديرا لما قدمه أبناؤهم الأبطال من تضحية بأرواحهم من أجل الوطن.

وأوضح أنه جرى إقامة معارض مؤقتة بعدة متاحف فى مختلف المحافظات لعرض قطع متميزة من متحف الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو تقليد يحرص عليه المجلس الأعلى للآثار فى المناسبات القومية والدينية المختلفة.

وتابع أن اهتمام القيادة السياسية بقطاع الآثار ودعمها المستمر له، والذى برز بشدة خلال موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة أو افتتاح طريق الكباش بالأقصر، انعكس ايجابا على الوعى الشعبى بالآثار، حيث زاد عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من المصريين الشغوفين بمعرفة تاريخ بلادهم.

وأشار إلى أن الاهتمام الشعبى بالآثار ينمى الشعور الوطنى لدى الشباب ويرفع الوعى الفنى والتاريخى لديهم، ويعزز الانتماء والروح الوطنية.

وواصل: "إن الآثار تمثل أحد وسائل القوى الناعمة المصرية للتأثير على العالم الخارجى"، مشيرا إلى العدد الكبير من السائحين الأجانب الذين يحرصون على زيارة مختلف المواقع الأثرية، بالإضافة إلى الإقبال الشديد على أى معارض مصرية يتم تنظيمها بالخارج.

ودعا وسائل الإعلام، إلى إبراز الفعاليات المختلفة التى تشهدها المتاحف، وتشجيع الشباب والأطفال والأسر المصرية عامة على زيارتها لما تحققه تلك الزيارات من توعية وتثقيف للأجيال الجديدة.

ولفت إلى أن الاستعدادات فى المتاحف تسير على قدم وساق لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسى خاصة فى المحافظات، حيث تم إعداد برامج تستهدف الأطفال وربات البيوت لتعريفهم بتاريخ بلادهم.

وذكر أن هناك العديد من الأنشطة التفاعلية التى يتم تنظيمها فى المتاحف المختلفة بمشاركة الزوار مثل ورش عمل للرسم على القماش أو التلوين أو الأنشطة المسرحية والفنية، وهى الأنشطة التى تلقى إقبالا كبيرا من الزوار.