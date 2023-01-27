أوكلاند سيتي ينهى معسكره استعدادا لمواجهة الأهلى فى افتتاح مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يناير 2023 12:30 مساءً - أنهى نادى أوكلاند سيتى النيوزيلندى معسكره فى مجمع فوتبول سالو الرياضي بمدينة برشلونة بإسبانيا استعدادا لمواجهة الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة الأهلى مع أوكلاند سيتى فى الأول من فبراير المقبل، ثم يواجه المتأهل من هذه المباراة الافتتاحية مع فريق سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، 4 فبراير المقبل، كما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة للأهلى مع ريال مدريد الإسبانى، حال تخطى أوكلاند سيتى، ثم التغلب عن فريق سياتل الأمريكى فى ربع النهائي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى أوكلاند سيتي على موقع تويتر، "اختتم المعسكر التدريبي للمدينة فى مجمع فوتبول سالو الرياضي في سالو، بجلسة تدريبية أخيرة فى المنشأة اليوم".

وخسر فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندى بهدف دون مقابل أمام تشونبوك هيونداي الكورى فى المباراة الودية، ثم تعادل مع رديف فريق برشلونة بنتيجة 1 / 1.