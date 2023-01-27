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"الأوقاف" تفتتح اليوم 24 مسجدا جديدا في المحافظات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يناير 2023 11:26 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 25 مسجدًا في عدد من المحافظات، من بينها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 611 مسجدًا، منها ( 500 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و 111 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 

والمساجد المقرر افتتاحها هى:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. محمود حمد – عزبة محمود حمد – قرية الحمام - ناصر

 

مديرية أوقاف دمياط

2. الفاروقية الشوادفية – كفر سعد

 

مديرية أوقاف المنوفية

3. الكبير – شنواي- أشمون 

 

مديرية أوقاف البحيرة

4. الصفا – قرية 19اللحوم – النوبارية – مركز أبو المطامير

5. كوم صوان – النمرية – مركز أبو المطامير

6. شعلان – بركة غطاس

7. الحمراء – أبيس المستجدة – كفر الدوار 

8. عزبة حماد- المسين – الدلنجات أول

9. عزبة كولمان – كوم أشو – كفر الدوار

10. عزبة المائة – كوم أشو – كفر الدوار

11. الفوزية الكبير – قرية الفوزية - رشيد

12. التفتيش الثالث - العشر تلاف - النوبارية – 

أبو المطامير

13. عبد ربه البحري – زاوية صقر – 

أبو المطامير 

14. الغفران – غرب ايتاي – ايتاي البارود

 

مديرية أوقاف المنيا

15. الكبير- ادقاق المسك – مركز مطاي

 

مديرية أوقاف الشرقية

16. الأسطى – أم رماد - الزقازيق

17. الزغانوة - فاقوس

18. الكبير – أبو عوينات – أولاد صقر

 

مديرية أوقاف قنا

19. الوفاء ( الحي السكني الثاني ) مدينة قنا الجديدة

مديرية أوقاف أسوان

20. السلام – أبو الريش قبلي - النجع الجديد 

 

مديرية أوقاف الغربية

21. الرحمن الرحيم – عزبة خميس – ميت حبيش البحرية – طنطا ثان

 

مديرية أوقاف الدقهلية

22. عزبة تدري ( عطية داود) – السنبلاوين 

 

مديرية أوقاف القليوبية

23. الشواربي الكبير – قليوب المحطة - قليوب

 

مديرية أوقاف الفيوم

24. السلام – فرقص - طامية

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الرحمن – المنشية الجديدة – مركز السنبلاوين

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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