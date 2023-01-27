"الأوقاف" تفتتح اليوم 24 مسجدا جديدا في المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يناير 2023 11:26 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 25 مسجدًا في عدد من المحافظات، من بينها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 611 مسجدًا، منها ( 500 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و 111 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

والمساجد المقرر افتتاحها هى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. محمود حمد – عزبة محمود حمد – قرية الحمام - ناصر

مديرية أوقاف دمياط

2. الفاروقية الشوادفية – كفر سعد

مديرية أوقاف المنوفية

3. الكبير – شنواي- أشمون

مديرية أوقاف البحيرة

4. الصفا – قرية 19اللحوم – النوبارية – مركز أبو المطامير

5. كوم صوان – النمرية – مركز أبو المطامير

6. شعلان – بركة غطاس

7. الحمراء – أبيس المستجدة – كفر الدوار

8. عزبة حماد- المسين – الدلنجات أول

9. عزبة كولمان – كوم أشو – كفر الدوار

10. عزبة المائة – كوم أشو – كفر الدوار

11. الفوزية الكبير – قرية الفوزية - رشيد

12. التفتيش الثالث - العشر تلاف - النوبارية –

أبو المطامير

13. عبد ربه البحري – زاوية صقر –

أبو المطامير

14. الغفران – غرب ايتاي – ايتاي البارود

مديرية أوقاف المنيا

15. الكبير- ادقاق المسك – مركز مطاي

مديرية أوقاف الشرقية

16. الأسطى – أم رماد - الزقازيق

17. الزغانوة - فاقوس

18. الكبير – أبو عوينات – أولاد صقر

مديرية أوقاف قنا

19. الوفاء ( الحي السكني الثاني ) مدينة قنا الجديدة

مديرية أوقاف أسوان

20. السلام – أبو الريش قبلي - النجع الجديد

مديرية أوقاف الغربية

21. الرحمن الرحيم – عزبة خميس – ميت حبيش البحرية – طنطا ثان

مديرية أوقاف الدقهلية

22. عزبة تدري ( عطية داود) – السنبلاوين

مديرية أوقاف القليوبية

23. الشواربي الكبير – قليوب المحطة - قليوب

مديرية أوقاف الفيوم

24. السلام – فرقص - طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الرحمن – المنشية الجديدة – مركز السنبلاوين