جامعة القاهرة تتعاقد على شراء جهاز رنين بـ6.5 مليون دولار لافتتاح «500 500»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه جرى التعاقد على شراء جهاز رنين مغناطيسى بتكلفة 6.5 مليون دولار، فى إطار التجهيز لافتتاح المرحلة الأولى من المعهد القومى للأورام الجديد "500 500" الذى يعد أكبر مستشفى متخصص فى علاج الأورام بالشرق الأوسط.





وأضاف الخشت، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المعهد يضم 6 مبان لإقامة المرضى، و4 مبان للعيادات الخارجية، ومبانى الأبحاث، والخدمات، وقاعة المؤتمرات، والمبنى الإدارى، وجرى الانتهاء من أعمال تنسيق المواقع والشبكات الرئيسية للكهرباء والصرف والمياه والحريق، بالإضافة إلى الانتهاء من واجهات المبنى الأمامى للمستشفى.

وتابع أنه جرى الوصول للمرحلة الأخيرة فى إنشاء جامعة القاهرة الدولية والمقامة طبقا للطابع المعمارى لجامعة القاهرة الأم، مشيرا إلى أنها على وشك الافتتاح قريبا واستقبال الطلاب، وجرى توريد الأثاث الخاص بها، حيث من المقرر أن تكون جاهزة للدراسة اعتبارا من العام الجامعى 2023 - 2024، وهى أول جامعة برامج على مستوى العالم، بالشراكة مع جامعات مرموقة دوليا ضمن أفضل الجامعات عالميا.

وذكر أنه جرى إعداد أكثر من 35 برنامجا دراسيا فى تخصصات حديثة مختلفة، ومن بينها برامج الفيزياء المتقدمة والنووية، علوم الفضاء، علوم الأرض، العلوم البيولوجية، العلوم الهندسية، العلوم المالية والادراية، الذكاء الاصطناعى.

ونوه بأن جامعة القاهرة الدولية ستضم كليات جديدة جرى استحداثها لوظائف المستقبل وبما يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول لجامعات الجيل الرابع، ومنها كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية علوم الطاقة الجديدة والمتجددة، وكلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعى والروبوت.

وردا على سؤال حول ما جرى من تطوير فى القطاع الصحى التابع للجامعة، أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن جامعة القاهرة حققت طفرة غير مسبوقة فى قطاع المستشفيات ومنها تطوير وحدة الطوارئ لتصبح أكبر مستشفى للطوارئ فى الشرق الأوسط من التمويل الذاتى على مساحة 7 آلاف متر بعد أن كانت 700 متر، إلى جانب رفع كفاءة مستشفى الباطنة بجامعة القاهرة، وإنشاء مستشفى أبو الريش للعيادات الخارجية (مستشفى أبو الريش الجديد) بالتعاون مع مؤسسة الجايكا- اليابان.

وأشار إلى تطوير ورفع كفاء عدد كبير من المستشفيات ومن بينها تطوير مستشفيات أبو الريش اليابانى والمنيرة، وتطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام بنسبة 50% بعد تشغيل المبنى الجنوبى، وإعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل بعد حادث التفجير، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدى بالتجمع الخامس، فضلا عن قطع مرحلة كبيرة فى مشروع أكبر مجمع طبى للأطفال، واستكمال مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 100 % من التشطيبات والاليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية، إلى جانب الانتهاء من 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العينى للعديد من وحداته وأقسامه ومستشفياته بتكلفة تصل إلى مليار وثلاثمائة مليون من التمويل الذاتى، وتم الانتهاء من التصميمات من الاستشارى الدولى لتطوير باقى مستشفيات قصر العينى، سواء داخل حرم قصر العينى أو خارجه.

وأوضح الخشت أنه جارى الانتهاء من إنشاء مسرح "دولت أبيض" بجامعة القاهرة بأحدث التقنيات العالمية مما يعد نقلة نوعية كبيرة فى سعى الجامعة لتكون منارة لتخريج المواهب الفنية لمصر والعالم العربى.

وواصل: نفذنا أكبر مشروع لتطوير وترميم المبانى التراثية والتاريخية والأثرية على رأسها مبنى القبة وساعة الجامعة التاريخية وسور الجامعة وكلية الآداب والمكتبة التراثية وذلك تحت إشراف نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين، إلى جانب رفع كفاءة الحرم الجامعى والمنشآت والبنية الأساسية للجامعة والكليات وفق المعايير الفنية والأثرية وترميمها والانتهاء من المرحلة الأولى، حيث تشمل عملية التطوير 3 مراحل.

ولفت إلى أن عملية التطوير شملت رفع كفاءة المدن الجامعية فى أكبر عملية تطوير لها فى تاريخ الجامعة، وتوسعة كليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، إلى جانب إنشاء المدينة السكنية 425 عمارة (5000 خمسة آلاف وحدة سكنية) فى أكبر مشروع إسكان لجامعة القاهرة فى تاريخها.