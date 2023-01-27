تفاعل كبير مع أنشطة وزارة التضامن بمعرض الكتاب (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد جناح وزارة التضامن الاجتماعى، فى الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إقبالًا كبيرا من الزوار الذين تفاعلوا مع الأنشطة التفاعلية والبرامج المقدمة بالجناح، وذلك خلال الدورة تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية،





وتتضمن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب جناحًا، تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التى تقدمها للمواطنين وكذلك الرسائل التى يقدمها برنامج "وعى للتنمية المجتمعية" من خلال استعراض أفلام قصيرة وفيديوجرافات توعوية ومواد مطبوعة عن القضايا التنموية التى تعمل عليها الوزارة، وتستعرض أنشطة التربية الأسرية الايجابية، وكذلك تنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ أنشطة فنية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل، بالإضافة إلى التطوع ودور الشباب فى رفع الوعى المجتمعى، حيث يرسل المواطن رسالة مجانية تحمل اسم كلمة تطوع على رقم 1442 للتطوع فى برنامج وعى لتنمية التوعية المجتمعية.

ويتضمن جناح وزارة التضامن الاجتماعى، استعراض جهود المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " مودة" والذى يعمل على تأهيل المقبلين للزواج، بالإضافة إلى جهود مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع "2 كفاية"، وجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بالإضافة إلى معروضات "ديارنا" لعدد من الأسر المنتجة، والتى تتميز كونها جزءاً أصيلًا من التراث وعراقة الصناعة، خاصة أن عدد مراكز الأسر المنتجة يزيد على 400 مركز و14 ألف أسرة منتجة.

الجدير بالذكر أن الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام تقام تحت شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع" وتحل المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام.