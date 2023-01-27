معلومات مهمة عن خط الطيران بين مصر والهند (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وشهدت العلاقات المصرية الهندية تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية على كل المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية.
والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن خط الطيران بين مصر والهند، بعدم اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء الهند على إعادة تشغيله مجددا.
وحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى فى القارة الآسيوية، بما فى ذلك الهند.
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