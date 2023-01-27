عودة وزير الرى لأرض الوطن بعد انتهاء زيارته إلى السودان

جدة - نرمين السيد - عاد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة لدولتى السودان وجنوب السودان الشقيقتين، عقد خلالها العديد من اللقاءات والمباحثات المهمة مع كبار المسؤولين فى البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الموارد المائية والرى.





والتقى الدكتور سويلم خلال زيارته بالفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، ناقلا له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمنياته للفريق البرهان كل الخير والاستقرار للشعب السودانى الشقيق. كما التقى بالرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان ناقلا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تأييد مصر ودعمها لكافة الإجراءات الساعية لإحياء السلم والأمن والاستقرار بجنوب السودان. كما تفقد الدكتور سويلم ووزير الرى السودانى، مقر الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الفنى بين مصر والسودان من خلال الهيئة الفنية المشتركة، والاتفاق على أهمية استمرار عقد اجتماعاتها بصورة دورية لمناقشة كافة الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمتعلقة بنهر النيل. كما افتتح الدكتور سويلم ووزير الرى الجنوب سودانى، محطة مياه الشرب الجوفية بجبل ليمون بالعاصمة جوبا فى احتفال شعبى كبير.

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