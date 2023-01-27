قومى المرأة يشارك فى معرض الكتاب بندوة عن بناء الوعى الثقافى والأخلاقى

جدة - نرمين السيد - يشارك المجلس القومى للمرأة، ضمن فعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بتنظيم ندوة غدا تحت عنوان "دور المرأة فى بناء الوعى الثقافى والأخلاقى" بمشاركة الدكتور سعد الدين الدين الهلالى عضو المجلس القومى للمرأة وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر.





وذلك بحضور أعضاء المجلس ولجانه، إلى جانب الجمهور من رواد المعرض الراغبين بالمشاركة فى الندوة. وتعقد الندوة يوم السبت الموافق 28 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاعة الدولية بببلازا 2، هذا ويحاور خلالها الدكتور سعد الدين الهلالى الإعلامى أحمد سالم. وكان المجلس القومى للمرأة قد أعلن فى وقت سابق عن مشاركته لأول مرة بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 والذى يقام هذا العام تحت شعار "على اسم مصر معاً: نقرأ.. نفكر.. نبدع" فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

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