أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 27 يناير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد لقاء وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة احتفاءً بإصدار العدد رقم 150 من سلسلة "رؤية" وندوة "رباعيات صلاح جاهين" ضمن محور "شخصيتا المعرض" بقاعة صلاح جاهين فى بلازا 1، ضمن فعاليات "اليوم الثانى" للأنشطة الثقافية والأدبية والفنية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، والذى افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أمس الأول الأربعاء، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

القاهرة

تطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مسابقة حول إنجازات الدولة والمشروعات القومية، وذلك بأول مشاركة لها بجناح رسمى داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب.

الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا لفرقة "صوت البحر"، على مسرح سيد درويش يتضمن باقة مختارة من أجمل الأغنيات القديمة والمعاصرة.

القاهرة

يقيم بيت السحيمى الأثرى بشارع المعز عروضا لعدد من الفنانين لفنون "خيال الظل والأراجوز"، فى إطار الحفاظ على هذه الفنون التراثية من الاندثار، ولإلقاء الضوء على الإمكانيات الهائلة للفنون التراثية وتحديدا فن الأراجوز كوسيلة للتعبير الفنى يستطيع أن يقدم من خلاله مسرحا سهل الانتشار وواسع التأثير ويخاطب كل الفئات والأعمار.

جنيف

تعقد لجنة الطوارئ المعنية بمتابعة تطور فيروس كورونا والتابعة لمنظمة الصحة العالمية اجتماعا فى جنيف، وهو الـ 14 للجنة؛ لإقرار ما إذا كان الوباء لا يزال يمثل حالة طوارئ دولية أم لا.

طوكيو

من المتوقع أن تتخذ اليابان قرارا بشأن تخفيض تصنيف فيروس كورونا إلى الفئة الخامسة؛ ما يعنى تخفيف الخطوات المفروضة حاليًا، بما فى ذلك الإجراءات التقييدية وتعيين المستشفيات للعلاج من الفيروس بعدما أصبح أقل خطورة.

أسوان

يواجه فريق الكرة الأول بنادى أسوان نظيره طلائع الجيش، على استاد أسوان فى تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة، ضمن لقاءات الجولة الـ 16 من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.. وتستكمل المواجهات بمباراة الإسماعيلى ضد الداخلية الساعة الخامسة مساء على ملعب إستاد الإسماعيلية، على أن تختتم المباريات بمواجهة المقاولون العرب والاتحاد السكندرى فى الساعة السابعة مساء على إستاد المقاولون العرب.

القاهرة

تنطلق بطولة الدورى العالمى للكاراتيه "بريميرليج"، فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة وتستمر حتى بعد غد الأحد.

الكويت

تستضيف مدينة الكويت للمحركات بالتعاون مع النادى الدولى الكويتى للسيارات منافسات الجولة الثانية والثالثة لكل من بطولة الشرق الأوسط لسباقات الفورمولا الإقليمية FR وبطولة الإمارات لسباقات الفورمولا F4