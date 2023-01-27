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جدة - نرمين السيد - موضوع خطبة الجمعة اليوم
وقالت الأوقاف، على موقعها الرسمى على الإنترنت، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم سيكون حول "الوطنية بين الحقيقة والادِّعاء"، مؤكدة أن اختيار هذا الموضوع يأتى فى إطار دورها التنويرى، والتثقيفى ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الفاضلة فى المجتمع.
وشددت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بضرروة الالتزام بـ موضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا، مؤكدة على ألا يزيد زمن خطبتى الجمعة عن 10 دقائق.
جناح الأوقاف فى معرض الكتاب 2023
وعلى صعيد آخر، شهد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الرابعة والخمسين إقبالا كثيفا على إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع فى إصدارات وزارة الأوقاف.
وأعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى بيان له، عن تخفيضات تتراوح بين 20 % إلى 50 % لزواره بالمعرض الدولى للكتاب الرابع والخمسين بالقاهرة جناح رقم B46 بصالة 4 على إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
ويقدم جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 10 كتب من أحدث إصدارات الأوقاف خدمة لطلاب العلم، وجميع المعنيين بالشأن الدينى، وكذلك يقدم معرض المجلس 12 مجلة من مجلة منبر الإسلام ومجلة الفردوس.
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