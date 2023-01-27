طقس الجمعة.. ظاهرة جوية مؤثرة وسقوط أمطار على هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





حالة الطقس اليوم

ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلا باردًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن هناك فرص لـ سقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر، تكون خفيفة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 26 14

العاصمة الإدارية 26 14

6 أكتوبر 26 11

بنهـا 26 13

دمنهور 25 13

وادى النطرون 25 13

كفر الشيخ 24 13

المنصورة 25 13

الزقازيق 26 14

شبين الكوم 26 14

طنطا 25 13

دمياط 25 14

بورسعيد 25 15

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 14

العريش 25 15

رفح 25 16

رأس سدر 26 14

نخل 23 07

كاترين 23 05

الطور 23 14

طابا 26 16

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 24 13

العلمين الجديدة 24 13

مطروح 22 13

السلوم 23 12

سيوة 26 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 16

سفاجا 26 15

مرسى علم 27 15

شلاتين 26 17

حلايب 27 16

أبو رماد 27 15

رأس حدربة 25 13

الفيوم 26 12

بنى سويف 26 11

المنيا 27 12

أسيوط 27 13

سوهاج 26 12

قنا 28 12

الأقصر 26 11

أسوان 27 14

الوادى الجديد 26 13

أبو سمبل 28 14