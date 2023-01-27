السفارة الأمريكية تعلق على زيارة بلينكن إلى مصر

جدة - نرمين السيد - علقت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، على زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إلى مصر يومى الأحد والاثنين المقبلين ولقائه بـ الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط





وقالت السفارة فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى إن بلينكن سوف يجتمع كذلك خلال الزيارة مع وزير الخارجية سامح شكرى وعدد من كبار المسؤولين المصريين لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن والسلام فى المنطقة بما فى ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات فى ليبيا والعملية السياسية الجارية التى يقودها السودانيون.

ومن المقرر أن يعقد سامح شكرى يوم الاثنين المقبل مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الأمريكى بمقر وزارة الخارجية.

ويجرى وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن جولة فى منطقة الشرق الأوسط، فى الفترة من 29 إلى 31 يناير الجارى، حيث من المقرر أن يزور مصر وإسرائيل والضفة الغربية بالأراضى الفلسطينية.

جاء ذلك فى بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، على موقعها الإلكترونى، وقالت خلاله إن جولة بلينكن تهدف إلى التشاور مع شركاء الولايات المتحدة بشأن مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية، من بينها العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، والعلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية والحفاظ على حل الدولتين للصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.