تسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين (التفاصيل والرابط)

جدة - نرمين السيد - وبحسب الخطاب، سيتم فتح الموقع الإلكترونى اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29/1/2023، لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين/ الأخصائيين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة فى تاريخ 29/1/2023، ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين فى 30/6/2023.

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ووجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين/ الأخصائيين المساعدين، ومراجعة بياناتها والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها على نموذج دون كشط أو تعديل، واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات "يراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة".

وأشار الخطاب إلى أن الإدارة التعليمية تعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم الكشوف مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له، وذلك اعتبارا من يوم 29/1/2023 وحتى يوم 31/5/2023، ويراعى عدم استلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده سنتين فى تاريخ 30/6/2023، ما لم يتم تجديدها عملا بحكم المادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2013، مع اتخاذ للازم نحو التنبيه على المعلمين/ الأخصائيين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوى الملف طبقا لما تم فى الدفعات السابقة على الآتى:

الأوراق المطلوبة

- صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شؤون العاملين.

- نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود.

- شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.

- إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية 10 من المواطنين الأميين بالمحافظة أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولا "هذا شرط خاص فقط بالمتعاقديم فى مسابقة الـ30 ألف معلم والمسابقة التكميلية لها طبقا لما هو متضمن فى عقودهم، ويعفى ذوى الاحتياجات الخاصة نسبة الـ5% من هذا الشرط".

- شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL أو شهادة لبرنامج تدريبى للمهارات الأساسية لتطبيقات Ofice ونظام التشغيل Windows والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج الآتية:

- الدورة التدريبية AITC التى تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

- شهادة IC3 pluc

- شهادة MICIT والتى تصدرها شركة MKCL

- الدبلوم الدولى فى مهارات تقنية المعلومات Cambridge IT Skills

- تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- خطاب ترشيح من مدير المدرسة.

- صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريورس أو الليسانس معتمدة من شؤون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.

- شهادة الدبلوم العام فى التربية لغير خريجى كليات التربية، ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى، إعمالا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2019.

- مفردات مرتب موضحا به بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد.

- صورة بطاقة الرقم القومى.

ووجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، مديرى المديريات بتعميم نشرة دورية بديوان عام المديرية وجميع دواوين الإدارات والمدارس الواقعة فى نطاق المديرية، بالضوابط والإجراءات المشار إليها، والتوقيع عليها بالعلم، والتنبيه عليهم بالالتزام بالمواعيد المحددة، ويتحمل المعلم المساعد مسؤولية عدم تقديم الملف الخاص به مستوفيا وما يترتب عليه من آثار فى المواعيد المحددة إلى الإدارة التعليمية.

ووجهت بالتنبيه المشدد على مسؤولى الإدارات التعليمية بتجميع الملفات واستيفاء كشوف البيانات وإرسالها إلى فرع الأكاديمية التابع له؛ اعتبارا من يوم 29/1/2023 وحتى يوم 31/5/2023، وتتحمل الإدارات التعليمية مسؤولية عدم تسليم الملفات لفرع الأكاديمية وما يترتب عليه من آثار فى المواعيد المحددة.

وعلى المديريات التعليمية حال تجاوز المعلمين المساعدين مدة التعاقد سنتين فى تاريخ 30/6/2022، إعداد مذكرة عرض على وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأى المحافظ المختص لتجديد التعاقد لمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة السنتين، على أن يتم عند التقدم إرفاق صورة طبق الأصل من موافقة وزير التربيةوالتعليم على تجديد التعاقد لمة سنة تالية مع كل عقد من العقود التى تجاوزت مدة السنتين.