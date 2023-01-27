«مصر جديدة» يسلط الضوء على زيارة السيسى للهند

جدة - نرمين السيد - وسلط التقرير الضوء على تهنئة الرئيس السيسى لـ "ناريندرا مودى" رئيس الوزراء الهندى بمناسبة احتفالات الهند بعيد "يوم الجمهورية"، ومعرباً عن التقدير للدعوة التى تلقاها للمشاركة كضيف شرف خلال هذه الاحتفالات، بما يعكس التقارب الكبير والتقدير المتبادل بين الدولتين الصديقين، خاصةً فى ظل متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والهند ومدى تميزها.
وأكد التقرير على اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها فى كافة المجالات، واستمرار التنسيق والتشاور السياسى بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما.
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