الكنيسة تعلن وفاة القمص سيدراك إبراهيم كاهن كنيسة مارجرجس بالقللى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 11:26 مساءً - توفى اليوم القمص سيدراك إبراهيم كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بحى القللى بالقاهرة، عن عمر قارب 85 سنة بعد أن قضى فى الخدمة الكهنوتية أكثر من 54 سنة.

وولد سمير إبراهيم حنا يوم 14 أغسطس 1938 وسيم كاهنًا بيد المتنيح الأنبا أجابيوس أسقف ديروط بتكليف من القديس البابا كيرلس السادس وذلك يوم 20 أكتوبر 1968.

ورحل اليوم القمص سيدراك ابراهيم ونال رتبة القمصية يوم 23 سبتمبر 2012 بيد القائم مقام البطريركى وقتها، نيافة الأنبا باخوميوس.

وتُصلى الأن صلوات التسبحة اليومية بحضور الجثمان، وتبدأ صلوات القداس الإلهي في الثامنة صباح غدٍ، بينما تصلى صلوات تجنيزه الساعة الحادية عشرة صباحًا وإلقاء نظرة الوداع عليه، ويقام القداس الإلهى فى الثامنة من صباح بعد غدٍ السبت، تصلى بعدها صلوات الثالث الساعة العاشرة.

وتقدم البابا تواضروس الثانى بخالص العزاء للأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وللآباء كهنة القطاع، فى رحيل القمص سيدراك إبراهيم، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته وأسرته المباركة.