الاتحاد يهزم النصر 3-1 ويتأهل لنهائى كأس السوبر السعودى.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 11:26 مساءً - فاز فريق الاتحاد على حساب نظيره النصر بنتيجة 3-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي للموسم الحالى 2023، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 4 فرق، وهى النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من رومارينهو، وعبد الرازق حمد الله ومهند البيشي في الدقائق 15، 43، و93 على التوالى لصالح نادي الاتحاد، بينهما جاء هدف النصر عن طريق اللاعب تاليسكا في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة يتأهل نادي الاتحاد لملاقاة الفيحاء في نهائي السوبر السعودي يوم الأحد القادم لتحديد بطل النسخة الحالية التي تنظم من مشاركة 4 فرق للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

وشارك الثنائي المصري أحمد حجازى وطارق حامد نجما اتحاد جدة والمنتخب الوطنى في التشكيل الأساسي للمباراة وقادا فريقهما لتقديم أداء ممتاز أمام غريمه الذي يمتلئ بالنجوم، أبرزهم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انضمامه في صفقة مدوية حصل بموجبها نجم مانشستر يونايتد السابق على حوالى 200 مليون يورو راتبًا سنويًا.

النصر ضد الاتحاد

واعتمد الاتحاد السعودي بطولة كأس السوبر بإقامتها بين 4 فرق، حيث التقى فريق اتحاد جدة والمحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد أمام النصر، فيما لعب الهلال أمام الفيحاء.

وفاز النصر على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر فى أولى مبارياته مع العالمي.

ويعتلى النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال الوصيف 32، ونقطتين عن الاتحاد الثالث برصيد 31 نقطة.النصر ضد الاتحاد

ويجمع كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، ووصيفه، وبطل الدوري السعودي للمحترفين، ووصيفه، وتوج الهلال ببطولة النسخة الماضية بعد فوزه بركلات الترجيح على الفيصلي 4-3.النصر ضد الاتحاد

وجاء تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة في كأس السوبر السعودي كتالي:

حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفــاع: علي لاجامي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: لويس جوستافو، بيتي مارتينيز، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، سامي النجعي، كرستيانو رونالدو.

فيما جاء تشكيل الاتحاد أمام النصر كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي.

خط الوسط: طارق حامد، ايجور كورونادو ، برونو هنريكي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو، عبد الرحمن العبود.

النصر ضد الاتحاد

النصر ضد الاتحاد

النصر ضد الاتحاد

النصر ضد الاتحاد