«تعليم الجيزة» تعلن مواعيد إعلان نتائج النقل والشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وبحسب المديرية، تعلن نتائج الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 29 يناير 2023 ونتائج الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023، بينما تعلن نتائج الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023.

أما نتائج الصف الأول الثانوى فتعلم يوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023، والصف الثاني الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2023.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن نتائج الشهادة الإعدادية ستعلن خلال الأسبوع الثانى من إجازة منتصف العام، وأوضحت مديرية التربية والتعليم أنه سيتم إعلانها فور اعتمادها من أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات منتصف العام الدراسى 2022- 2023، اليوم الخميس، وتبدأ إجازة منتصف العام على مستوى الجمهورية اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس 9 فبراير 2023.