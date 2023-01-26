خلال إجازة نصف العام.. «التعليم» توجه بتنفيذ عدة أنشطة لتنمية مهارات الطلاب

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية، للتنبيه على مديرى المدارس "حكومى- خاص- فنى" بالإعلان بكل الوسائل المتاحة مثل صفحات التواصل الاجتماعى وغيرها، عن الأنشطة التى ستبدأ خلال إجازة منتصف العام الدراسى 2022/ 2023.





يأتى ذلك حرصا على تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نحو إعداد وتنمية الطلاب للمنافسة محليا وعالميا ورفع كفاءتهم. والأنشطة هى: - برامج أكاديمية "سيسكو" الدولية فى تكنولوجيا المعلومات - لجميع المراحل. - مبادرة طور وغير لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية بجميع أنواع المدارس "حكومى- خاص- فنى" فى المسارات التالية: "التكنولوجى، المهنى، البرمجة" وناشدت الوزارة مديرى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، دعم وتيسير مهمة المدربين والتواصل مع أقسام التطوير التكنولوجى ومركز التطوير التكنولوجى بكل مديرية وتحديد القاعات والمدارس المناسبة لتنفيذ هذه المهام. وانتهت جميع أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2022/ 2023، الخميس، وتبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 28/1/2023 وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 9/2/2023.

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