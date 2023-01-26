فرحات للقاهرة الإخبارية: الاحتفاء الهندى الهائل بالرئيس يعكس وضع مصر القوى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الاحتفاء الهائل بالرئيس عبدالفتاح السيسى فى الهند، يعتبر تحولا كبيرا ليس فقط فى مستوى العلاقات المصرية الهندية لكنه أيضا تطور فيما يتعلق بوضع مصر.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" الذى يقدمه الإعلامى محمد عبدالرحمن على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتفاء بالرئيس السيسى كان ضخما ويعكس تقدير واضح من جانب قوة مهمة فى النظام العالمى وهى الهند، وهى واحدة من أهم ما يصنف داخل المجتمع الدولى والنظام الدولى بالقوة الوسطى، وهى قوة باتت تمتلك مفاتيح المشاركة فى مجموعات اقتصادية مهمة، فضلا عن قوتها الثقافية العملاقة وهى واحدة من المجموعات الثقافية المهمة داخل المجتمع الدولى. وتابع أن دعوة مصر والرئيس السيسى كضيف شرف فى هذا الحدث المهم من جانب الهند هو تقدير وإدراك من جانب قوة مهمة من داخل النظام العالمى للدور الذى باتت تلعبه مصر، كقوة مهمة داخل هذا النظام. "مصر قوة إقليمية بمعايير القدرات الاقتصادية والثقافية والعسكرية، وهى فى نفس الوقت من أهم القوى الوسطى داخل النظام العالمى".

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