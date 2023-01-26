الصحة لـ دوت الخليج: إطلاق أول وحدة أشعة متنقلة بمعرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور مينا طلعت شاكر، مدير إدارة الوحدات المتنقلة بالإدارة العامة للأشعة بـ وزارة الصحة، إن تلك الوحدة تم استخدامها لأول مرة للمشاركة فى فاعليات معرض الكتاب، وهى أول وحدة أشعة متنقلة تتبع وزارة الصحة والسكان.

وأشار "طلعت" فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إلى أن تلك الوحدة الهدف منها تواجدها فى حالات الطوارئ مثل الحوادث أو لخدمة المناطق النائية التى لا تتواجد بها خدمة الأشعة المقطعية، بالإضافة إلى تغطية للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح أن الوزارة تعاقدت على أربع وحدات للأشعة المتنقلة، وصل منها حتى الآن 3 وحدات، والرابعة سيتم توفيرها خلال الـ 3 شهور المقبلة.

وأكد أن تلك الواحدت تستخدم فى تغطية المؤتمرات والفاعليات، بجانب استخدامها فى المناطق النائية التى لم يتم توافر خدمة الأشعة المقطعية بها، موضحا أن وحدة الأشعة المتنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة، وتقوم بإجراء الفحوصات الطبية على أى منطقة بالجسم، وتقدم الخدمة للجمهور مجانا.

وأضاف مدير إدارة الوحدات المتنقلة بالإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، أن تلك الوحدة هى أحدث وحدة طورائ متنقلة موجودة بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن تلك الوحدات متواجدة فقط بمصر، الصين، أمريكا أستراليا، وهولندا، ومؤخرا السعودية.