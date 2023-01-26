إجراء عاجل من «التعليم» لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية بالمدارس

ويأتى هذا فى إطار حرص الوزارة على التنمية المهنية المستدامة، ودورها فى تنمية الولاء والانتماء للطلاب ومواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس.
وشددت الوزارة، على حضور اجتماع يوم الاثنين كل من: مديرى المديريات التعليمية، مديرى إدارات التعليم العام بالمديرية، مديرى إدارات التدريب وموجهى عموم التربية الاجتماعية بالمديرية، لنقل التدريب لمديرى المدارس بجميع المراحل التعليمية.
ونوه الخطاب إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج التدريبى خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023، وحتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023، طبقًا لظروف كل مديرية لمدة يومين، على أن يكون هذا التدريب تحت إشراف مدير المديرية مباشرة، وبالتنسيق مع إدارات التدريب بالمديرية وتوجيه التربية الاجتماعية.
وطالبت وزارة التربية والتعليم، بموافاتها بخطة التنفيذ الخاصة بكل مديرية فى موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 على الفاكس رقم 27931816، وبنهاية التدريب يتم موافاتها بتقرير ختامى يتضمن البيانات التالية: المحافظة، الإدارة، توقيت التنفيذ، عدد الدورات، عدد القاعات، عدد المدربين، إجمالى المستهدفين، عدد الحضور، عدد الغائبين، نسبة الحضور.
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