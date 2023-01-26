حكماء المسلمين بمعرض الكتاب: الإسلام لم يجبر المرأة على هوية محددة لها

جدة - نرمين السيد - عقد جناح مجلس حكماء المسلمين، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الخميس، أولى ندواته الثقافية، بعنوان: "المرأة المسلمة وتحديات العصر"، بمشاركة الدكتورة أميرة مخلوف، استشارى تصميم مناهج دينية باللغة الإنجليزية - كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، والخبيرة فى شئون المرأة.





وخلال الندوة، أكدت أميرة مخلوف، أن الإسلام كرم المرأة أما وأختا وابنة وزوجة، قائلة إن المرأة فى ثقافتنا وديننا تمتلك كل الحقوق والمقومات التى تمكنها من المشاركة بقوة فى مسيرة التقدم، مؤكدة ضرورة أن تحافظ المرأة المسلمة على هويتها بما يتوافق مع ثقافتها ودينها.

وأشارت إلى أن محاولات بعض المجتمعات إجبار المرأة على تحديد هوية محددة لها وإلباسها هوية غير هويتها أو فقدان الاختيارات لها، يعد ظلما للمرأة.

وأوضحت أن تحقيق الاحترام المتبادل فى الأسرة بين الأبناء؛ ذكورا وإناثا وبين الزوج والزوجة والرجل والمرأة فى المجتمع ككل، يؤسس لبناء هوية سليمة وبناءة، لافتة إلى أن إتاحة الفرص المتساوية فى التعليم والاختيارات، يؤهل المجتمع ككل لتحديد الأنسب وفقا للكفاءة وليس النوع.

وأشارت إلى دور الأسرة فى رعاية أبنائها، فى ظل سهولة استيراد الأفكار مع الإعلام المفتوح والسوشيال ميديا، فليس كل ما هو وافد يكون نافعا ومناسبا للمرأة المسلمة، مطالبة بأن تقوم الأسرة بعقد دورات تدريبية لأبنائها لتأهيلهم للتعامل مع العالم الخارجى والمجتمعات الافتراضية.

ويشهد جناح مجلس حكماء المسلمين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب نشاطا ثقافيا وفكريا مكثفا؛ حيث من المقرر أن تشهد الفترة من 25 وحتى 6 فبراير 2023، العديد من الفعاليات وورش عمل؛ التى تناقش أبرز القضايا الفكرية والثقافية.

وتأتى مشاركة مجلس حكماء المسلمين فى المعرض، انطلاقا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الهادفة إلى تعزيز السلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بنى البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، فى قاعة التراث رقم (4) جناح (A) بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.