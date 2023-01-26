خلال يومه الأول.. إقبال كبير على جناح «قومى المرأة» بمعرض الكتاب الـ54

جدة - نرمين السيد - شهد الجناح الخاص بالمجلس القومى للمرأة ضمن فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023، خلال يومه الأول، إقبالا كبيرا من الزائرات والزائرين على إصدارات ومطبوعات المجلس، التى أصدرها على مدار الأعوام الماضية والخاصة، بمناقشة قضايا المرأة فى جميع المجالات.





ويخصص جناح المجلس رقم b1 والمقام فى الصالة 3 بالمعرض، جزءا من الجناح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس للتعريف بالخدمات التى يقدمها للمرأة والدعم النفسى والاجتماعى والقانونى لها وبالخط المختصر 15115، الذى يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات. ويعرض جناح المجلس مجموعة من المنتجات اليدوية التى انتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس للسيدات ضمن المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية والذى تنفذ فى قرى مبادرة "حياة كريمة"، الى جانب منتجات السيدات فى البرامج التدريبية الأخرى. وينفذ المجلس، ورشًا تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من السيدات والفتيات من رواد المعرض الراغبات فى تعلم حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفاز.

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