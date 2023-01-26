”النقل” تنشر فيديو حول وضع الموانئ الجافة سابقا وحاليا بعد تشغيل ميناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 09:29 مساءً - نشرت وزارة النقل، فيديو يوضح الوضع السابق لمفهوم الموانئ الجافة والوضع الحالي للموانئ الجافة بعد التشغيل التجريبي لميناء السادس من أكتوبر الجاف، ضمن مخطط إنشاء عدد من الموانئ الجافة بعدة مناطق صناعية.

ووضعت وزارة النقل مخطط شامل لإنشاء 14 ميناء جاف ومركز لوجستي علي مستوى الجمهورية تستوعب 6 مليون حاوية مكافئة سنوياً ( 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – كوم أبوراضي " بني سويف " – سوهاج الجديدة – قسطل – أرقين – الطور – السلوم ) وذلك بهدف منع التكدس بالموانئ البحرية وربطها بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية لتسهيل حركة التجارة .

وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان بتكلفة 1720 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركي وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومباني للفحص والمعاينة ومبني مخزن بضائع مشتركة ومباني خدمية .

وفي إطار استكمال خطة تطوير الموانئ البرية الحدودية تم خلال عام 2022 تنفيذ عدة مشروعات في الموانئ البرية بإجمالي تكلفة 56 مليون جنيه :

1- ميكنة التحصيل إلكترونياً بموانئ ( طابا – قسطل – أرقين ) لتسهيل الإجراءات والحوكمة وتحقيق سيولة في حركة العابرين بتكلفة 20,68 مليون جنيه .

2- تحديث منظومة التأمين بكاميرات موانئ ( طابا – قسطل – أرقين ) بتكلفة 4,7 مليون جنيه .

3- حفر آبار بمينائي قسطل والعوجة بتكلفة 3,9 مليون جنيه .

4- إنشاء محطة تحلية مياه بميناء السلوم البري بتكلفة 26,7 مليون جنيه .

كما يجري التطوير الشامل لميناء السلوم البري بتكلفة 2,585 مليار جنيه ويشمل المشروع إنشاء 13 مبني جديد ورفع كفاءة 17 مبني قائم وإزالة 24 مبنى فى اتجاهى السفر والوصول وتطوير المرافق ( كهرباء – مياه – حريق – صرف مطر – صرف صحي) وشبكة الطرق الداخلية وتنسيق الموقع العام والمناطق اللوجستية ( عدد 20 هنجر و24 ثلاجة ومناطق تخزين مكشوفة ) وأنظمة التأمين