متحدث الرئاسة: رئيس مجموعة أداني العالمية يؤكد التطلع لتطوير التعاون مع مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 09:29 مساءً - أكد رئيس مجموعة أداني العالمية "جوتام أدانى" التطلع لتطوير التعاون مع مصر فى ظل ما يلمسونه من إرادة قوية وقرار سياسي داعم على أعلى مستوى في مصر لدفع التنمية وفى ظل مناخ استثماري جاذب ومستقر، تتميز به مصر فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتسق مع سعي مجموعة "أداني" للتوسع عالمياً في ضوء التوجه الإستراتيجي الجديد لها، حيث تقوم ببحث ودراسة فرص الاستثمار الجاذبة في العديد من الأسواق الناشئة بالدول الصديقة للهند.

وأكد في هذا الإطار اعتزامه لعقد شراكات بين مجموعته وصندوق مصر السيادي، نظراً للنشاط المتعدد للصندوق والمرونة التي يتمتع بها.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأوضح راضى، أن رجل الأعمال أداني يعد رابع أغنى رجل في العالم.