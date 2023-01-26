«وعاظ الأزهر والمواجهة الإلكترونية للفكر المتطرف».. إصدار جديد بمعرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - يقدم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ضمن إصدارات السلسلة العلمية، كتاب «وعاظ الأزهر والمواجهة الإلكترونية للفكر المتطرف»، لكاتبه الدكتور محمد سيد وردانى أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، والذى يناقش خلاله تجربة الدعوة الإلكترونية من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.





وأوضح مجمع البحوث الإسلامية - فى بيان اليوم الخميس - أن الكتاب يعكس ما يقدمه وعاظ وواعظات الأزهر على مدى السنوات الماضية وخاصة فى الحقبة العصيبة التى واجهت مصر وواجه العالم فيها تحديات متجددة، دعت الأزهر ووعاظه وعلمائه إلى أن يواصلوا مسيرة علماء أجلاء أبلوا بلاء حسنا فى جانب الدعوة إلى الله.

وأضاف: وهو ما الأمر ينفى كل اتهام بالتقصير فى الدور الدعوى، فما أعلن من قبل يؤكد المسئولية العتيقة التى يتحملها الأزهر فيما يتعلق بعملية التوعية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بخطاب دينى وفكرى مستنير، وعبر كل الوسائل التى تناسب الجمهور بمختلف فئاته وشرائحه.

وتابع أن ما يحويه الكتاب، من عرض مستطرد للدور الحيوى الذى يقوم به وعاظ وواعظات الأزهر، فى مواجهتهم للأفكار المغلوطة وإحباط كل مخطط؛ من شأنه أن ينحرف بالدين عن وسطيته ومنهجه القويم الذى جاء به نبى الإسلام - صلى الله عليه وسلم - لصالح الناس جميعا.

واستكمل: وهو ما يمثل نقطة تحول مهم فى أداء الوعاظ والواعظات وجمعهم فى القيام بمهامهم بين وسائل الاتصال المباشرة والتلاحم مع الجماهير وجها لوجه، وبين التركيز على وسائل التواصل الاجتماعى وما لها من دور مهم فى التأثير والإقناع خاصة لدى فئة الشباب ممن يمثلون هدفا تسعى بعض التيارات المنحرفة لاستقطابه.

وأشار المجمع إلى أن الكاتب يقدم - فى صفحاته - دراسة تحليلية متعمقة تكشف عن كيفية توظيف وعاظ وواعظات الأزهر الشريف للإعلام الجديد ومنه مواقع التواصل الاجتماعى بأنواعها المختلفة فى توعية الشباب بقضايا التطرف الفكرى والدينى.

وواصل: قد يتسبب عدم الوعى بها إحداث حالة من الفتنة فى المجتمع وتشكيك الناس فى عقائدهم، حيث يأتى الاهتمام بهذا الجانب التوعوى فى إطار الجهود التى يقوم بها الوعاظ والواعظات لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الكثير من القضايا الفكرية المعاصرة والتى حاولت بعض الجماعات المتطرفة، ترويجها بين الشباب لاستقطابهم بعيدا عن المفاهيم الصحيحة للإسلام وتشتيت أذهانهم بأفكار بعيدة كل البعد عن صحيح الدين.