عاجل- السيسى يستقبل رئيس «أدانى» الهندية بمقر إقامته بنيودلهى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم بمقر إقامته بنيودلهى، غوتام أدانى رئيس مجموعة "أدانى" الهندية العالمية العملاقة التى تمتلك منظومة شركات تعمل فى قطاعات متنوعة، خاصة البنية التحتية".





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب باهتمام مجموعة "أدانى" الاقتصادية بالاستثمار فى مصر، مؤكدا الاستعداد لتقديم كافة الدعم اللازم للمجموعة ومشروعاتها المستقبلية التى تخطط لإقامتها فى مصر، خاصة من خلال التعاون مع صندوق مصر السيادى المصرى، خاصة فيما يتعلق بالموانى فى ضوء ما اصبحت مصر تمتلكه من سلسلة موانيء حديثة على سواحل المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

من جانبه؛ أعرب رئيس مجموعة "أدانى" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيرا إلى حرص المجموعة على تطوير التعاون مع مصر فى ظل ما يلمسونه من ارادة قوية وقرار سياسى داعم على اعلى مستوى فى مصر لدفع التنمية فى ظل مناخ استثمارى جاذب ومستقر وهو ما يتسق مع سعى مجموعة "أدانى" للتوسع عالميا فى ضوء التوجه الاستراتيجى الجديد لها، حيث تقوم ببحث ودراسة فرص الاستثمار الجاذبة فى العديد من الأسواق الناشئة بالدول الصديقة للهند، مؤكدا فى هذا الإطار اعتزامه لعقد شراكات بين مجموعته وصندوق مصر السيادى، نظرا للنشاط المتعدد للصندوق والمرونة التى يتمتع بها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث بشأن الآفاق الاستثمارية لمجموعة "أدانى" فى قطاعات البنية التحتية فى مصر، خاصة قطاعات الموانئ والمطارات، ومجمعات الطاقة الجديدة والمتجددة للشمس والرياح وشبكات النقل والتوزيع المرتبطة بها، ومراكز البيانات وشبكات الكابلات البحرية والأرضية المرتبطة بها، فضلا عن المناطق الصناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.