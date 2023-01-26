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رينيو باور الهندية: مصر مستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر بالشرق الأوسط والبحر المتوسط

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 08:25 مساءً - صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، مع رئيس شركة رينيو باور الهندية، التى تعتبر من أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم، تناول بحث التعاون من أجل توسع الشركة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر.
وأضاف "راضى" أن الشركة أكدت أنها بصدد التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، التي تعتبر من أكثر مناطق العالم الجاذبة للاستثمارات الحالية والمستقبلية في الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة مع توفر الإرادة والقرار السياسى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتركيز على الاستثمارات المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بنيودلهي "سومانت سينها"، رئيس مجلس إدارة شركة "رينيو باور".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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