رئيس أدانى العالمية لـ السيسى: نعتزم عقد شراكات مع صندوق مصر السيادى

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجموعة أدانى العالمية "جوتام أدانى" أكد تطلع بلاده لتطوير التعاون مع مصر، فى ظل إرادة قوية وقرار سياسى داعم على أعلى مستوى فى مصر.





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، بمقر إقامته بنيودلهى، جوتام أدانى رابع أغنى رجل فى العالم، ورئيس مجموعة "أدانى" الهندية العالمية العملاقة التى تمتلك منظومة شركات تعمل فى قطاعات متنوعة خاصة بالبنية التحتية. وأضاف جوتام أدانى، أن التعاون يأتى لدفع التنمية فى ظل مناخ استثمارى جاذب ومستقر، تتميز به مصر فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتسق مع سعى مجموعة "أدانى" للتوسع عالميا فى ضوء التوجه الاستراتيجى الجديد لها. وتابع رئيس مجموعة أدانى العالمية: "نبحث دراسة فرص الاستثمار الجاذبة فى العديد من الأسواق الناشئة بالدول الصديقة للهند". وواصل: "نعتزم عقد شراكات مع صندوق مصر السيادى، نظرا للنشاط المتعدد للصندوق، والمرونة التى يتمتع بها".

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