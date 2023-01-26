رئيس رينيو الهندية لـ السيسى: مصر أكثر مناطق العالم جذبًا للاستثمارات 

جدة - نرمين السيد - صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم، مع رئيس شركة رينيو باور الهندية، التى تعتبر من أكبر شركات الطاقة المتجددة فى العالم، تناول بحث التعاون من أجل توسع الشركة للتوسع فى مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر.





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