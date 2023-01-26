"اليوم" يقدم تقريرا عن التوافد الجماهيرى على معرض القاهرة الدولى للكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 07:28 مساءً - أجرت كاميرا برنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على قناة dmc، جولة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ54، وقدمت رانيا نصر مراسلة قناة dmc، تقريرا تناول أهم فعاليات افتتاح معرض القاهرة للكتاب والإقبال من الجمهور والأجنحة الثقافية والفكرية والدينية المشاركة في المعرض.

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، في أول أيامه انطلاق فعاليات مؤتمر الملكية الفكرية.. حماية الإبداع فى الجمهورية الجديدة، ضمن فعاليات البرنامج المهنى.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من خوسيه بورجينو الأمين العام للاتحاد الدولي للناشرين، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفي بداية المؤتمر ألقي الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وركزت في كلمتها علي أن حماية الملكية الفكرية تعد ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، وهو ما يظهر في عنوان المؤتمر، مشيرة إلى أن مصر وقعت علي العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية، بالإضافة إلى ذكره فى الدستور المصرى.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن هذا المؤتمر نستهل به معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد انطلق في الدورة السابقة، ولهذا لم تكن مصادفة أن يأتي مؤتمر الملكية الفكرية هذا العام، ونحن نسعي في الجمهورية الجديدة نحو المستقبل، للحفاظ علي حقوق المبدع، والآن ونحن نتحدث عن عالم ما بعد وباء كورونا الذي خلف منصات اليكترونية عديدة، لا شك أن الملكية الفكرية من مفردات الشعوب، التي تستلزم الحفاظ عليها.