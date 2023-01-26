بطريرك الكاثوليك يترأس الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية البطريركية بالمعادى

جدة - نرمين السيد - قاد لقاءات الرياضة الروحية الأب سمعان جميل اللعازرى، رئيس دير الآباء اللعازريين بالإسكندرية، والتى دارت حول "الرعاية والخدمة والمشاركة فى الكتاب المقدس". وفى نهاية الرياضة الروحية، اجتمع صاحب الغبطة بالآباء الكهنة، لمناقشة بعض الأمور الرعوية، بحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية.

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