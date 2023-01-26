السيسى يبحث مع رئيس شركة رينيو باور زيادة التعاون مع مصر فى الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب الهندى نظرا للخبرة العريضة التى يتمتع بها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالا لثروات مصر من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس.

من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "رينيو باور" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذى توليه الشركة الهندية للتعاون مع مصر فى مجال الطاقة النظيفة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، لاسيما فى ضوء دورها الرائد فى العمل الدولى للمناخ، والذى تجلى مؤخرا فى استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ.

يأتى ذلك بالإضافة إلى الثراء الذى تتمتع به مصر فى مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة فى العالم، بما يعزز فرص الاستثمار الواعدة فى هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول التباحث حول التعاون مع شركة "رينيو باور" الهندية بشأن مشروعاتها الإضافية فى مصر لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة.