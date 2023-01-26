محافظ الإسكندرية: حملات دورية على المحال للتأكد من التزامها بقواعد النظافة

وقال إن انتشار القمامة وعدم الالتزام، بقواعد النظافة، تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالى والحضارى للمدينة، كما أن لها آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة.
ووجه الشريف -فى تصريح اليوم الخميس- بضرورة التعاون المثمر بين كل الجهات، والضرب بيد من حديد لمنع انتشار القمامة فى شوارع المحافظة.
وأضاف المحافظ أن إجمالى أوزان المخلفات الصلبة، التى تم جمعها من جميع الأحياء منذ بداية العام الحالى قد بلغت نحو 80 ألف طن.
وتابع أن إدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية، أجرت 4 حملات مكبرة منذ بداية العام وحتى الآن على المنشآت المخالفة، التى لم تطبق الاشتراطات البيئية، وقد تم خلال الحملات تحرير 58 محضرا للحد من المخالفات البيئة بمناطق (المكس - جليم - منطقة بحرى - شارع بورسعيد بحى شرق).
وأشار إلى أن إحدى شركات النظافة رفعت 23 ألف طن مخلفات صلبة، خلال أسبوع، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.
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