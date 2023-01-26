فوز طلبة كلية الهندسة بجامعة عين شمس بجوائز منظمة اليونسكو

جدة - نرمين السيد - استطاعت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن تحقق إنجازًا علميا عالميًا متميزًا فى إطار فعاليات أسبوع الصوت الذى أقامته منظمة اليونسكو خلال الفترة من 16 حتى 19 يناير الجارى بمقر المنظمة بباريس.





ويهدف إلى دراسة تفاعل ظاهرة الصوت بصورها المختلفة مع البيئة المحيطة، حيث حصل طلبة قسم الهندسة المعمارية بالكلية على 3 جوائز من إجمالى 5 جوائز منحت فى ختام فعاليات الأسبوع.

وألقى علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا والمندوب الدائم لدى منظمة اليونسكو، كلمة خلال حفل توزيع الجوائز قدم فيها التهنئة للطلبة المصريين الفائزين لما حققوه من إنجاز علمى بارز، مشيرًا إلى أنهم يضربون مثلا متميزا للشباب المصرى النابه والواعد الذى تتعلق بـه آمال مصر لبلوغ مستقبل مزدهر فى مجال العلوم.

ونوه مندوب مصر الدائم فى كلمته بما تمثله كلية الهندسة بجامعة عين شمس من صرح علمى وحضارى متميز تخرج منه علماء وباحثون متفوقون رفعوا راية وطنهم عالية فى مختلف المحافل العلمية الإقليمية والدولية.

كما ألقت الدكتورة نهى جمال أستاذة الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس والمشرفة على فرق الطلبة المصريين الذين فازوا فى المسابقة كلمة نوهت فيها بعلاقات التعاون القائمة بين الكلية وبين مرکز کریسون لأبحاث الحيز الصوتى والبيئة الحضرية التابع لمدرسة جرينوبل للعمارة بفرنسا فى مجال أبحاث ظاهرة الصوت وعلاقتها بالبيئة الحياتية.

وعرضت نبذة عن التحديات التى صادفتها فرق الطلبة المصريين فى سبيل إنجاز المشروعات التى قدموها للمسابقة، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تجسد مظاهر متنوعة للجوانب الحضارية المصرية العربية والفرعونية.